«Чемпионат» собрал плейлист к решающему матчу Лиги чемпионов

Приближается один из самых ожидаемых футбольных матчей — финал Лиги чемпионов УЕФА — 2026. Спортивный портал «Чемпионат» и музыкальный сервис «Звук» объединили усилия, чтобы подогреть страсть болельщиков и подготовиться к решающему матчу на «Пушкаш Арене» в Будапеште 30 мая 2026 года. Игра объединяет болельщиков задолго до стартового свистка и не отпускает после финального. «Звук» и «Чемпионат» собрали плейлист, чтобы каждый мог заранее настроиться на матч, пережить финал с максимальной страстью и забрать атмосферу с собой.

Футбол и музыка связаны крепче, чем кажется: один трек возвращает в лето первого чемпионата мира, другой звучит в раздевалке победителей, третий становится голосом трибун на десятилетия. «Финальный свисток» — тот самый плейлист, под который редакция «Чемпионата» живёт футболом, заодно мы попросили каждого объяснить свой выбор и дать прогноз на главный матч сезона.

Вячеслав Опахин, главный редактор:

Bob Marley – Three Little Birds. Легендарный трек о том, что все проблемы носят временный характер и как важно сохранять спокойствие, когда что-то (или всё) идёт не так. Редко звучит на стадионах, но удивительно подходит.

Прогноз: «ПСЖ» 3:1 «Арсенал».

Олег Лысенко, заместитель главного редактора:

Shakira – La La La. Напоминает жаркое лето-2014 в Бразилии, где удалось взять автограф и задать вопросы исполнительнице этого трека на пресс-конференции. Прошло 12 лет, а она до сих пор в тренде и на ЧМ-2026 будет выступать.

Прогноз: «ПСЖ» 1:1 «Арсенал».

Григорий Телингатер, обозреватель:

Gerry & The Pacemakers – You'll Never Walk Alone. Изначально это вообще песня из бродвейского мюзикла Carousel 1945 года. К футболу она отношения не имела. Но футбол сделал её бессмертной.

Прогноз: «ПСЖ» 2:0 Арсенал.

Максим Пахомов, редактор отдела футбола:

Gala, Olella, Phill Jay – Freed From Desire. Это просто неофициальный гимн любого триумфа в футболе. Последние годы звучит в каждой чемпионской раздевалке! А ещё на корпоративах «Чемпионата».

Прогноз: ПСЖ 2:1 «Арсенал».

Георгий Илющенко, футбольный автор:

The White Stripes – Seven Nation Army. Культовый гитарный рифф можно услышать перед матчами как любой деревенской лиги, так и чемпионата мира. За что спасибо фанатам «Брюгге»: они посетили бар перед встречей их любимцев с «Миланом» и подхватили ту самую «Ла-лалалала-ла», распев её после победы и тем самым подарив ей бешеную популярность в футбольном мире.

Прогноз: «ПСЖ» 2:1 «Арсенал».

Никита Паглазов, футбольный автор:

МакSим – Знаешь ли ты. Культовая песня для болельщиков «Спартака». Впрочем, композиция стала народной у целого поколения. Но в футболе её пиком стал финал Кубка России — 2022, когда 70 тысяч болельщиков пели вместе с самой МакSим.

Прогноз: «ПСЖ» 3:0 «Арсенал».

Андрей Панков, футбольный автор:

Queen – We Are The Champions. Этой песней закрывают любой финал. А значит — она самая главная.

Прогноз: «ПСЖ» 2:0 Арсенал.

Доменик Харзалия, бренд-менеджер:

Ricchi e Poveri – Sarà perché ti amo. Фанаты «Милана» поют этот трек перед матчами, создавая невероятную атмосферу на трибунах.

Прогноз: «ПСЖ» 3:1 «Арсенал».

Дмитрий Швыков, руководитель SMM:

K'Naan – Wavin' Flag. Трек моего первого чемпионата мира (2010) в плюс-минус осознанном возрасте. До сих пор от него веет беззаботностью и летом 2010-го, когда в жизни не было ничего, кроме игры в футбол.

Прогноз: «ПСЖ» 2:0 «Арсенал».

Никита Губин, заместитель руководителя SMM:

Ленинград – Футбольный клуб. В FIFA 06 с патчем РПЛ была только эта песня. Она играла нон-стоп. Я выучил её наизусть. И уже начинала раздражать. Но спустя годы веет приятной ностальгией.

Прогноз: «ПСЖ» 5:1 «Арсенал».

Варвара Жихарева, SMM про английский футбол:

Sampha – Indecision. Песня, которая сопровождала возвращение Эзе в «Арсенал» и в итоге стала саундтреком долгожданного чемпионского сезона.

Прогноз: «ПСЖ» 0:1 «Арсенал».

Эльдар Дыгов, SMM про английский футбол:

John Newman – Love Me Again. Саундтрек из FIFA 14, которую подарили мне на день рождения. Моя первая игра из этой серии. Целыми днями ребёнком играл в неё всё лето, а вечером смотрел ЧМ в Бразилии. Лучшее время!

Прогноз: ПСЖ 2:1 «Арсенал».

Илья Вахрушев, ведущий менеджер по маркетингу:

Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi – Live It Up. Главная композиция ЧМ-2018, вызывающая тёплые и ностальгические воспоминания. Её слушали и под неё танцевали как болельщики со всего мира, так и волонтёры и все сотрудники, благодаря которым состоялся этот легендарный турнир в России. Это был гимн жаркого футбольного лета 2018-го!

Прогноз: «ПСЖ» 3:1 «Арсенал».

Кирилл Пак, менеджер продукта:

Oasis – Wonderwall. Самые популярные фанаты Сити.

Прогноз: «ПСЖ» 0:1 «Арсенал».

Глеб Римский, руководитель продукта:

FEDUK – Околофутбола. Несмотря на, возможно, противоречивое отношение к этому треку со стороны разных людей, это, наверное, одна из самых культовых песен о футбольной культуре на русском языке. И даже те, кому она не нравится, в 99% случаев начнут подпевать с первых нот.

Прогноз: «ПСЖ» 4:0 «Арсенал».

Антон Козак, аналитик:

Gipsy Kings – Bamboleo. Музыкальная динамика и настроение.

Прогноз: «ПСЖ» 0:1 «Арсенал».

Евгений Кустов, редактор отдела автоспорта:

Сплин – Матч. Её включали на матчах ФК «Москва» в 2006-м, ну и вообще стоит ли аргументировать песню про футбол?

Прогноз: «ПСЖ» 1:1 «Арсенал».

Александр Ершов, корреспондент:

Persephone's Bees – Muzika Dlya Fil'ma. Первый трек на русском языке в серии игр FIFA.

Прогноз: «ПСЖ» 2:1 «Арсенал».

Иван Мику, редактор отдела киберспорта:

Teddybears feat. Mad Cobra – Cobrastyle и Blur – Song 2. Культовый трек из серии игр FIFA, а второй использовался «Локомотивом» после голов в Лиге чемпионов.

Прогноз: «ПСЖ» 3:1 «Арсенал».

Владимир Лаевский, хоккейный корреспондент:

Auletta – Meine Stadt. Песня из моей первой футбольной игры — FIFA 10. Саундтрек, который я заслушивал на повторе во времена, когда интернета дома ещё не было, и который с тех пор неразрывно ассоциируется с футболом.

Прогноз: «ПСЖ» 0:2 «Арсенал».

Финал Лиги чемпионов УЕФА эксклюзивно покажет Okko.