«ПСЖ» объявил заявку на финал Лиги чемпионов с «Арсеналом», Матвей Сафонов — в составе

Французский «Пари Сен-Жермен» объявил заявку на финал Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». В состав парижского клуба вошёл российский вратарь Матвей Сафонов.

Заявка «ПСЖ» на финал Лиги чемпионов:

Фото: ПСЖ

Завтра, 30 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух встреч победил «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания «Арсенал» по сумме двух матчей победил мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.