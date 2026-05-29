Вахания рассказал, как в сборной шутили над Агкацевым и Кривцовым после матча с Египтом

Защитник сборной России Илья Вахания рассказал, как в национальной команде подшучивали над игроками «Краснодара» после матча с Египтом (0:1). Российской сборной по итогам этой встречи вручили серебряные медали. Для игроков «Краснодара» это уже третьи серебряные медали за несколько недель.

— Шутили ли вы на Агкацевым и Кривцовым после матча, что они проиграли третий трофей за три недели?

— Да (улыбается). Конечно, были такие шутки.

— Как они реагировали?

— Нормально. К сожалению, они ещё в начале сезона Суперкубок проиграли, но с юмором к этому отнеслись. Понятно, что ребята хотят побежать, как и мы все, — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.