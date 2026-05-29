«Барселона» отправила первое предложение по Альваресу в «Атлетико», раскрыта сумма

Каталонская «Барселона» отправила в «Атлетико» первое официальное предложение по нападающему Хулиану Альваресу. Сумма оффера сине-гранатовых — € 100 млн. Каталонцы не стали включать в сделку своих футболистов. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что «Атлетико» недоволен этим предложением. Однако сам Хулиан Альварес уже попросил руководство «матрасников» отпустить его в «Барселону».

Альварес присоединился к мадридскому клубу летом 2024 года после перехода из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне форвард провёл 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал девять результативных передач.