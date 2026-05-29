В соцсетях появилось фото набравшего вес голкипера сборной Бразилии Алисона

В социальных сетях появилась фотография набравшего лишний вес голкипера «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисона. Отметим, что с конца марта по конец мая вратарь был вне игры из-за травмы задней поверхности бедра.

Фото: Rafael Ribeiro/CBF

В завершившемся сезоне-2025/2026 Алисон провёл 35 матчей на клубном уровне, пропустив 37 голов. В 13 случаях вратарь покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт Алисона с мерсисайдским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Ранее сообщалось, что в услугах бразильца заинтересован туринский «Ювентус».

Чемпионат мира — 2026 пройдёт этим летом в США, Мексике и Канаде. Турнир стартует 11 июня и завершится 19 июля.