Гендиректор «Спартака» Некрасов: Карседо уважает судей, а мы видим ответную реакцию

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов высказался о главном тренере команды Хуане Карлосе Карседо, отметив, что испанский специалист уважает работу судейского корпуса в России. Карседо возглавил «Спартак» зимой этого года.

«Я отмечу конструктивную эмоциональность Хуана. Вы помните, с какими штрафами мы сталкивались раньше. И восприятие «Спартака» среди судейского корпуса было не самым позитивным. Карседо эмоционален на бровке, но не переходит грань. Он уважает судей и их непростую работу, а мы видим ответную реакцию. Эмоциональность Хуана не идёт вразрез с интересами клуба», — приводит слова Некрасова Sports.ru.