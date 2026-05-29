Кержаков поделился ожиданиями перед финалом ЛЧ между «ПСЖ» и «Арсеналом»

Известный российский экс-футболист Александр Кержаков поделился ожиданиями перед финалом Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Арсенал». Игра состоится 30 мая в Будапеште (Венгрия).

«В финале Лиги чемпионов всё может быть. Шансы у «ПСЖ» и «Арсенала» — 50 на 50. Думаю, что не будет голевой феерии. Будет упорный матч, и вполне вероятно, что всё решится в серии пенальти. «Арсенал» может уравнять шансы на победу с «ПСЖ» за счёт своей вязкой игры, которую команда демонстрирует в последнее время», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.