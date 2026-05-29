Фрэнсис Кахигао: горжусь, что убедил Карседо прийти в «Спартак»

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о главном тренере команды Хуане Карлосе Карседо. Испанец возглавил красно-белых зимой этого года. Под его руководством «Спартак» выиграл Фонбет Кубок России, переиграв в Суперфинале турнира «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.

«Я горжусь, что убедил Карседо прийти в «Спартак». Я знал его возможности ещё со времен работы в «Арсенале». И был уверен, что он станет подходящим тренером. Горжусь и его работой, и работой штаба с персоналом», — приводит слова Кахигао Sports.ru.

В рамках Мир РПЛ «Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице.