Полузащитник «Оренбурга» Томпсон: новый лимит на легионеров пойдёт РПЛ на пользу

Атакующий полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон высказался об ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Со следующего сезона в заявку будет разрешено внести 12 иностранцев, одновременно на поле смогут появиться семь.

– Как ты относишься к новому лимиту на легионеров?

– Новый лимит на легионеров пойдёт РПЛ на пользу. Иностранцы должны будут доказывать на тренировках, что они достойны попадания в стартовый состав. Как футболисты мы станем сильнее из-за этого. Наша задача – выходить на поле и показывать максимум, на который мы способны. Остальное – не наше дело, — приводит слова Томпсона Metaratings.