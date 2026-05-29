Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сборной Англии Букайо Сака поделился мнением о Томасе Тухеле

Игрок сборной Англии Букайо Сака поделился мнением о Томасе Тухеле
Комментарии

Нападающий «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака высказался о главном тренере национальной команды Томасе Тухеле.

«Я думаю, он отличный тренер, и с тех пор, как он пришёл, он довольно чётко обозначил, чего хочет и какие требования предъявляет к команде. Он победитель, и, очевидно, эта команда тоже хочет побеждать. Мы очень хорошо к нему отнеслись», — приводит слова Саки официальный сайт ФИФА.

52-летний Томас Тухель возглавил сборную Англии с начала 2025 года. На чемпионате мира 2026 года англичане сыграют в группе L с национальными командами Хорватии, Ганы и Панамы. В первом матче на турнире Англия встретится с Хорватией 17 июня.

Материалы по теме
Букайо Сака высказался о давлении на сборную Англии перед ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android