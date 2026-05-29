Игрок сборной Англии Букайо Сака поделился мнением о Томасе Тухеле

Нападающий «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака высказался о главном тренере национальной команды Томасе Тухеле.

«Я думаю, он отличный тренер, и с тех пор, как он пришёл, он довольно чётко обозначил, чего хочет и какие требования предъявляет к команде. Он победитель, и, очевидно, эта команда тоже хочет побеждать. Мы очень хорошо к нему отнеслись», — приводит слова Саки официальный сайт ФИФА.

52-летний Томас Тухель возглавил сборную Англии с начала 2025 года. На чемпионате мира 2026 года англичане сыграют в группе L с национальными командами Хорватии, Ганы и Панамы. В первом матче на турнире Англия встретится с Хорватией 17 июня.