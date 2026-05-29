«Очень способный парень». Орлов подобрал потенциального новичка для «Зенита»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов подобрал потенциального новичка для «Зенита». Эксперт посоветовал петербургскому клубу обратить внимание на универсального защитника «Рубина» Илью Рожкова.

— Какое ваше отношение к Карпукасу в «Зените»? Ещё есть слухи про Тикнизяна, а также можно Рожкова посмотреть.
— Из этих трёх Рожков, на мой взгляд, самый перспективный игрок. Но за него «Рубин», конечно, держится. Но я бы обратил на него внимание на месте «Зенита». Потому что он играет и левого защитника, и полузащитника, и третьего центрального защитника при схеме в пять защитников. Очень способный парень. Материал хороший», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

