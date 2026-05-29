«Бавария» попрощалась с Леоном Горецкой после восьми лет в клубе

Немецкая «Бавария» в социальной сети Х попрощалась с полузащитником Леоном Горецкой, который покинет клуб после завершения срока контракта.

«8 лет. 16 титулов. Наследие. Спасибо тебе за всё, Леон. Твой путь навсегда останется частью нашей истории», — написано в сообщении клуба.

31-летний Леон Горецка выступал за «Баварию» с 2018 года. С клубом он стал семикратным чемпионом Германии (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025, 2025/2026), трёхкратным обладателем Кубка Германии (2018/2019, 2019/2020, 2025/2026), четырёхкратным обладателем Суперкубка страны (2018, 2020, 2021, 2025), победителем Лиги чемпионов (2019/2020), Суперкубка УЕФА (2020) и клубного чемпионата мира (2020).

