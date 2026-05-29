Гендиректор «Спартака» Некрасов обозначил единственный минус Хуана Карлоса Карседо

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов назвал главный минус возглавляющего первую команду Хуана Карлоса Карседо, в шутку отметив, что испанский специалист не выигрывал Лигу чемпионов. Карседо возглавил «Спартак» зимой этого года, ранее он тренировал «Пафос».

«Карседо в штабе Эмери отвечал за тактику. Его достижения не сравнить с достижениями ни одного из предыдущих тренеров «Спартака». Второе – успех в скромном клубе и в скромном чемпионате. Мы видим, что после ухода Карседо «Пафос» финишировал в турнирной таблице с 25-очковым отставанием от чемпиона. Это к вопросу о роли тренера в футбольной команде.

И третье – мы наводили справки относительно человеческих качеств. И я, и спортивный директор. Все собеседники хором говорили, что это исключительно порядочный человек. Да, порядочный человек – не профессия, но это очень важно в совокупности с другими качествами. Минусы? Только то, что он не выигрывал Лигу чемпионов!» — приводит слова Некрасова Sports.ru.

