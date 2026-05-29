Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» продлила контракт с полузащитником Ковалёвым

«Балтика» продлила контракт с полузащитником Ковалёвым
Комментарии

Калининградская «Балтика» в телеграм-канале объявила о продлении контракта с полузащитником Юрием Ковалёвым.

«Между футбольным клубом «Балтика» и Юрием Ковалёвым достигнута договорённость о продлении трудового договора. Новое соглашение заключено до 10 июня 2027 года.

Напомним, что полузащитник перешёл в калининградский клуб в феврале 2024 года. За это время Юра принял участие в 62 матчах, отличился тремя забитыми мячами и восемью результативными передачами. В текущем сезоне Ковалёв провёл 24 встречи, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Мы рады, что Юра остаётся в дружной семье балтийцев, и желаем ему успехов!» — написано в сообщении клуба.

Материалы по теме
Официально
«Зенит» объявил о переходе Кевина Андраде из «Балтики»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android