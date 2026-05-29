«Балтика» продлила контракт с полузащитником Ковалёвым

Калининградская «Балтика» в телеграм-канале объявила о продлении контракта с полузащитником Юрием Ковалёвым.

«Между футбольным клубом «Балтика» и Юрием Ковалёвым достигнута договорённость о продлении трудового договора. Новое соглашение заключено до 10 июня 2027 года.

Напомним, что полузащитник перешёл в калининградский клуб в феврале 2024 года. За это время Юра принял участие в 62 матчах, отличился тремя забитыми мячами и восемью результативными передачами. В текущем сезоне Ковалёв провёл 24 встречи, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Мы рады, что Юра остаётся в дружной семье балтийцев, и желаем ему успехов!» — написано в сообщении клуба.