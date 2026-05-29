Okko превратит финал Лиги чемпионов в двухдневный развлекательный марафон

Такого ещё не было! Okko посвятит финалу Лиги чемпионов два дня и подготовит для футбольных болельщиков масштабную программу разогрева с элементами тревел-шоу, спортивной аналитики, эксклюзивных интервью и прямой трансляцией главного матча европейского сезона. Ведущими двухдневного марафона в студии станут актёры и футбольные болельщики Александр Петров и Никита Ефремов, к которым присоединятся комментатор финала Денис Казанский, шеф-редактор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко и многочисленные звёзды спорта, среди которых бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, легенда российского футбола Юрий Сёмин и многие другие.

29 мая, за день до финала, зрители Okko увидят особую программу, посвящённую столице Венгрии, большому футболу на стадионе «Пушкаш Арена» и атмосфере главного клубного матча Европы. Эфир объединит тревел-формат, студийные обсуждения, интервью и репортажи со стадиона.

Рассказать о Будапеште, одном и самых колоритных городов Европы, журналистам редакции Okko поможет актёр Никита Ефремов. В эфир также войдут сюжеты о культуре, музыке, гастрономии, кино, футбольной истории Венгрии и жизни города, принимающего финал Лиги чемпионов. Материалы представят Ира Волкова, Лионель Абба, Мария Мыльникова, Влад Прусов, Юлия Белая и Никита Шалимов.

Важной частью эфира станет большая футбольная студия. Её ведущими выступят актёры Никита Ефремов и Александр Петров. К ним также присоединятся Мария Мыльникова и Денис Казанский. Зрителей ждут интервью, обсуждения, специальные сюжеты о командах-финалистах и об истории Лиги чемпионов, а также развлекательные элементы на стыке кино и футбола. Специальными гостями эфира станут тренеры Юрий Сёмин, Станислав Черчесов, Виктор Гончаренко, режиссёр Александр Андрющенко, а также специально приглашённые звезды мирового футбола.

Завершится эфир включениями со стадиона финала Лиги чемпионов – зрители Okko увидят тренировки команд, пресс-конференции, флэш-интервью с игроками и включения из фан-зон.

30 мая, в день финала, Okko покажет специальную предматчевую студию, прямую трансляцию встречи и расширенный послематчевый эфир с церемонией награждения, флэш-интервью и включениями из города. В эфире будут работать Владимир Стогниенко, Степан Манаков, Брайан Идову, Денис Казанский, Лионель Абба, Мария Мыльникова и другие ведущие и комментаторы «Okko Спорт». Матч можно будет посмотреть с несколькими дорожками комментария.

Параллельно с трансляцией финала Okko проведёт в Москве специальное мероприятие «Прайм Стадиван». На волейбольной арене «Динамо» болельщики смогут посмотреть матч на большом экране вместе со звёздами спорта, представителями шоу-бизнеса и спортивной редакцией Okko. Гостей ждут специальные активности партнёров, интерактивные зоны и развлекательная программа. Комментаторами матча на площадке станут Павел Чепурин и Денис Алхазов.

К финалу сервис также представит ряд специальных выпусков: архивные финалы Лиги чемпионов, матчи команд-финалистов на пути к решающей игре и тематические программы.

Владимир Стогниенко, шеф-редактор «Okko Спорт»: «Финал Лиги чемпионов — это всегда больше, чем просто отличный матч. Это атмосфера города, болельщики, история, ожидание и огромное количество сюжетов вокруг игры. В этом году мы хотим показать финал именно таким — не только через высококлассный футбол, но и через людей, город и эмоции, которые создают главное событие европейского сезона».