В «Спартаке» объяснили, почему Жедсон Фернандеш играл правого защитника

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао объяснил, почему в последних матчах сезона-2025/2026 полузащитник Жедсон Фернандеш выступал на позиции правого крайнего защитника.

«На мой взгляд, нельзя говорить, что Жедсон играет классического правого защитника. Это, скорее, подход, который диктует современный футбол. Роль Жедсона на этой позиции – усилить наши возможности в полузащите. Он может выполнять много беговой работы и играть по всему полю. Справа, слева, в центре – где угодно. Вклад Жедсона неоценим. Думаю, в финале Кубка он был одним из лучших. Это наше преимущество – использовать его в разных ролях в зависимости от соперника и от нашей схемы», — приводит слова Кахигао Sports.ru.