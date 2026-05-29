Аршавин назвал трёх лучших игроков РПЛ по итогам минувшего сезона

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», «Кубани», «Кайрата» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал трёх лучших игроков игроков Мир РПЛ по итогам сезона-2025/2026, а также объяснил свой выбор.

«Джон Кордоба, Эдуард Сперцян и, наверное, Алексей Батраков. Один — лучший бомбардир, другой — лучший по системе «гол+пас», а Батраков второй сезон уже хорошо проводит», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Российскую Премьер-Лигу в завершившемся сезоне выиграл «Зенит». Второе место занял «Краснодар», третье — московский «Локомотив». Напрямую из РПЛ вылетели «Сочи» и «Пари НН». Обладателем Фонбет Кубка России стал московский «Спартак», который обыграл «быков» в Суперфинале в серии послематчевых пенальти.