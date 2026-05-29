Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин назвал трёх лучших игроков РПЛ по итогам минувшего сезона

Аршавин назвал трёх лучших игроков РПЛ по итогам минувшего сезона
Комментарии

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», «Кубани», «Кайрата» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал трёх лучших игроков игроков Мир РПЛ по итогам сезона-2025/2026, а также объяснил свой выбор.

«Джон Кордоба, Эдуард Сперцян и, наверное, Алексей Батраков. Один — лучший бомбардир, другой — лучший по системе «гол+пас», а Батраков второй сезон уже хорошо проводит», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Российскую Премьер-Лигу в завершившемся сезоне выиграл «Зенит». Второе место занял «Краснодар», третье — московский «Локомотив». Напрямую из РПЛ вылетели «Сочи» и «Пари НН». Обладателем Фонбет Кубка России стал московский «Спартак», который обыграл «быков» в Суперфинале в серии послематчевых пенальти.

Материалы по теме
Андрей Аршавин назвал лучший и худший трансфер сезона в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android