«Нет деления на русских и легионеров». Сергей Некрасов — об атмосфере в «Спартаке»

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов высказался об атмосфере в команде при главном тренере Хуане Карлосе Карседо. Испанец возглавил красно-белых зимой этого года.

«Хуан Карлос умеет слушать. Никогда не перебивает собеседника. Неважно, перед ним игрок, тренер или кто-то из персонала. Он очень внимательно и уважительно относится к другому мнению. Это тоже является залогом атмосферы, где нет деления на русских и легионеров, опытных и молодых, новичков и старожилов. Лидеры раздевалки во время празднования говорили, что это тренер, за которого хочется биться. Пожалуй, это высшая оценка», — приводит слова Некрасова Sports.ru.