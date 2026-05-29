Червиченко: почему некоторым кажется, что уровень игроков сборной России должен быть выше?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвёл итоги товарищеского матча сборной России с национальной командой Египта. Игра состоялась 28 мая в Каире. Россияне проиграли африканской сборной со счётом 0:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Абдельрауф – 65'    

«Египет скоро поедет на чемпионат мира, плюс они были чемпионами Африки. Нормальный соперник, играли дома. Не знаю, почему некоторым кажется, что уровень игроков сборной России должен быть выше. Почему казалось, что должно было быть лучше? Какая у них мотивация? Игра бесполезная, ничего не несёт ни игрокам, ни зрителям. Разве что РФС ставит галочку, что провёл игру», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

