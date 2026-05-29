Сергей Булатов: Олейников — конкурент Батракову. А если «Локомотив» Алексея не продаст?

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов порассуждал на тему возможного перехода полузащитника самарцев Ивана Олейникова в московский «Локомотив». Специалист отметил, что сейчас крайний атакующий хавбек находится на своём месте.

— Летом Олейников Самару покинет?

— С уверенностью ни о чём говорить нельзя. Спрос на Ваню есть. С ним — как и со всеми, кого хотим сохранить, — после сезона мы провели беседу. Моё мнение: Олейников сейчас на своём месте. На его месте я бы как следует подумал, дёргаться или нет. Самара для него — лучший вариант.

— В том же духе вы говорили и про свою карьеру: лучше первая роль в «Уралмаше», «Балтике», «Факеле» или «КАМАЗе», чем риск с трансфером в большой клуб.

— И я о том же. Каждый должен найти свою нишу — команду, где он ценен, где постоянно используют его лучшие качества. Перед глазами пример Коваленко: Саша ушёл из «Крыльев» в большую команду, но чувствовал себя некомфортно. Как и Юра Горшков сейчас. Оба — профи, хотят играть, а времени не получают. Такие же опасения есть насчёт Олейникова.

— Разве опасения сопоставимы? У Олейникова в «Локомотиве» будет такая же конкуренция, как у Горшкова и Коваленко в «Зените»?

— Допускаю, что да. Ваня — прямой конкурент Батракову. И что, если Алексея не продадут? Возьмём даже Руденко с Бакаевым — а мы Олейникова как раз часто использовали на фланге. Надо быть сильнее их на голову. Хочу, чтобы Ваня улыбался, чувствовал себя нужным. В Самаре он абсолютно нужен. Надеюсь, и мы ему. А как будет в другой команде — вопрос, — приводит слова Булатова Sport24.