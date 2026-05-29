Орлов: Бевеев — калмык, человек степей. Они пьют кумыс, поэтому у него такая закалка

Орлов: Бевеев — калмык, человек степей. Они пьют кумыс, поэтому у него такая закалка
Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о защитнике «Балтики» Мингияне Бевееве, которого ранее СМИ связывали с топ-клубами Мир РПЛ.

— Как относитесь к тому, чтобы вслед за Андраде пригласить в «Зенит» из «Балтики» Бевеева?
— А ему сколько лет? 31 год? Нет, ну вы понимаете… Он же калмык. Человек степей. Поэтому посмотрите, какая у него физическая закалка. Они же пьют кумыс. Вот, видимо, на этом он бегает от ворот до ворот, с левого фланга на правый. Все ауты он бежит бросать из-за боковой. И у него очень сильный удар с правой ноги, — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

