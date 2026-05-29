Червиченко: Пруцев не доказал, что годится для «Спартака»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возвращении в клуб полузащитника Данила Пруцева из аренды в столичном «Локомотиве». Пруцев выступал за «Локомотив» с августа 2025 года.

«Пруцев и в «Локомотиве»-то не блистал. Обычно отдают в аренду, чтобы игрок взбодрился и реанимировался, доказал, что он хорош. Пруцев не доказал, что годится для «Спартака». Не уверен, что он нужен клубу. «Локомотив» понимал это, поэтому и вернул, чтобы выкупить потом дешевле», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В сезоне-2025/2026 26-летний Данил Пруцев провёл 34 матча за «Спартак» и «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.