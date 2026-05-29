Канчельскис — о сборной России: с каждым годом будет всё грустнее и грустнее

Известный экс-футболист Андрей Канчельскис подвёл итоги товарищеского матча сборной России с национальной командой Египта. Игра состоялась 28 мая в Каире. Россияне проиграли африканской сборной со счётом 0:1.

«Грустно, но как вы хотели? Мотивации нет. Играть товарищеские матчи тяжело, поэтому и грустно. С каждым годом будет всё грустнее и грустнее. Но такова ситуация и жизнь. Надо находить мотивацию и вытаскивать её изнутри. В матче с Египтом была хорошая и интересная игра. Соперник хорошо выступал. Мне показалось, что многие футболисты не рвались ехать в сборную России.

Потому что отпуск короткий, многие хотели отдохнуть. Не будем называть имён, но по некоторым это было видно в матче с Египтом. Проиграли по делу. Но жизнь продолжается. В оставшихся двух встречах надо посмотреть больше на тех футболистов, которых хотим просмотреть в составе сборной», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.