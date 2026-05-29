Орлов объяснил, почему «Балтике» будет сложно в следующем сезоне РПЛ

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов объяснил, почему «Балтике» будет сложно проявить себя в следующем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Он считает, что соперники привыкли к стилю игры калининградцев и научились противостоять команде Андрея Талалаева.

«Балтике» будет сложно в следующем году. Потому что их уже в РПЛ все узнали, к ним привыкли. Вот почему Даку сейчас не так хорош, как два года назад? Потому что защитники изучили его», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

В минувшем сезоне «Балтика» финишировала на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.