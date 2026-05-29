Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виталий Кафанов войдёт в тренерский штаб ЦСКА — источник

Виталий Кафанов войдёт в тренерский штаб ЦСКА — источник
Комментарии

В тренерский штаб московского ЦСКА войдёт тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. Об этом сообщает журналист Максим Никитин в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, Кафанов пополнит тренерский штаб Дмитрия Игдисамова. Также в команду помощников нового тренера армейцев придёт известный российский экс-футболист Роман Адамов.

Напомним, последним местом работы Кафанова на клубном уровне был «Ростов». Специалист работал в ростовской команде с 2014 по 2025 год. Он занимал должности тренера вратарей и ассистента главного тренера. Сейчас Кафанов работает только тренером вратарей сборной России.

Материалы по теме
Кузнецов: если у Игдисамова не получится в ЦСКА, ещё один год уйдёт насмарку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android