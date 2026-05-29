Усман Дембеле высказался о своём состоянии перед финалом Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле рассказал о своём самочувствии перед финальным матчем Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с лондонским «Арсеналом». Встреча пройдёт 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не боялся пропустить этот финал, я заранее ушёл с поля. У нас не было большого перерыва, персонал и тренер хорошо всё организовали, поэтому я на 100% готов к этому финалу», — передаёт слова Дембеле корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, ранее француз был заменён на 27-й минуте в матче 34-го тура чемпионата Франции с «Парижем» (1:2) из-за повреждения. В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в 39 встречах во всех турнирах, в которых забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.

