«Атлетико» отклонит первое предложение «Барселоны» на € 100 млн за Альвареса — Ауна

Мадридский «Атлетико» отклонит первое предложение «Барселоны» о трансфере нападающего Хулиана Альвареса на сумму в € 100 млн. Об этом сообщает журналист Footmercato Санти Ауна на странице в социальной сети X.

По информации источника, «матрасники» запрашивают € 120-130 млн. Каталонский клуб уже работает над вторым предложением и готов активно бороться за аргентинского форварда.

В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Альвареса с «Атлетико» рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.