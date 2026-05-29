Коке оценил слухи о возможном переходе Хулиана Альвареса в «Барселону»

Капитан и полузащитник «Атлетико» Коке Ресуррекьон отреагировал на слухи о возможном переходе своего одноклубника Хулиана Альвареса в «Барселону».

«У меня телефон весь день был выключен. Ничего не знаю. Могу лишь сказать, что Хулиан — игрок «Атлетико» до 2030 года, у него в контракте прописана многомиллионная сумма отступных. С момента его перехода в наш клуб вы, пресса, продаёте его в «Барселону», — приводит слова Коке Marca.

В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Альвареса с «Атлетико» рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.