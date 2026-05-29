«Ливерпуль» рассматривает двух защитников на замену Конате — TEAMtalk

«Ливерпуль» готовится к уходу центрального защитника Ибраимы Конате, с которым не смогли договориться о продлении контракта, и рассматривает вариант с возвращением в клуб Джарелла Куансы, играющего за «Байер». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, у мерсисайдцев есть право обратного выкупа 23-летнего футболиста за € 80 млн, однако эта опция станет доступной только летом 2027 года. «Красные» продали воспитанника летом 2025 года.

Также «Ливерпуль» изучает кандидатуру центрального защитника «Вольфсбурга» Константиноса Кульеракиса. Потенциальный переход 22-летнего игрока стал более реальным после вылета «волков» из немецкой Бундеслиги.