Усман Дембеле: Луис Энрике — один из лучших тренеров, которые у меня когда-либо были

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о работе с главным тренером парижского клуба Луисом Энрике перед финальным матчем Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с лондонским «Арсеналом». Встреча пройдёт 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

«Я думаю, что Луис Энрике — один из лучших тренеров, которые у меня когда-либо были. Он очень помог мне улучшить свою игру — как с мячом, так и без него. Он даёт мне тактические идеи, а я стараюсь реализовать их на поле. Чем старше ты становишься, тем больше ответственности на тебе лежит. И у меня также есть фантастические игроки рядом», — передаёт слова Дембеле корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.