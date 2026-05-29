Главная Футбол Новости

Усман Дембеле: Луис Энрике — один из лучших тренеров, которые у меня когда-либо были
Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о работе с главным тренером парижского клуба Луисом Энрике перед финальным матчем Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с лондонским «Арсеналом». Встреча пройдёт 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
«Я думаю, что Луис Энрике — один из лучших тренеров, которые у меня когда-либо были. Он очень помог мне улучшить свою игру — как с мячом, так и без него. Он даёт мне тактические идеи, а я стараюсь реализовать их на поле. Чем старше ты становишься, тем больше ответственности на тебе лежит. И у меня также есть фантастические игроки рядом», — передаёт слова Дембеле корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

