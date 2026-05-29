«Завтра может стать ещё одним историческим днём». Дембеле — перед финалом Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле поделился ожиданиями перед финальным матчем Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с лондонским «Арсеналом». Встреча пройдёт завтра, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

«Мы всегда хотим играть в финале Лиги чемпионов в конце мая. В прошлом году мы взяли первый титул, это было здорово; это было историческое событие. В августе всё начинается с чистого листа, и мы хотим выигрывать трофеи. У нас молодая команда с большими амбициями. Завтра может стать еще одним историческим днём, мы должны оставаться сосредоточенными в матче с хорошей командой», — передаёт слова Дембеле корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух встреч победил «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания «Арсенал» по сумме двух матчей победил мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.