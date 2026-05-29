Луис Энрике: не удивлён, что «Арсенал» выиграл АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отметил, что для него не стала неожиданностью победа «Арсенала» в английской Премьер-лиге, а также выход лондонской команды в финал Лиги чемпионов, где она сыграет с французским грандом.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
«Неудивительно, что «Арсенал» выиграл Премьер-лигу и вышел в финал Лиги чемпионов. В этом году они заслужили победу в Премьер-лиге, они были лучшей командой, самой стабильной, даже несмотря на трудности, связанные с конкуренцией, навязанной «Манчестер Сити», — передаёт слова Энрике корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

