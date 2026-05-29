Моуринью уже подписал контракт с «Реалом» — Орнштейн

Тренер Жозе Моуринью, ныне возглавляющий лиссабонскую «Бенфику», вернётся в мадридский «Реал». Об этом сообщает журналист The Athletic и инсайдер Дэвид Орнштейн в социальной сети X.

По данным источника, португальский специалист уже подписал контракт со «сливочными». Срок действия трудового договора тренера с испанским клубом будет рассчитан на три года. Официально об этом объявят после президентских выборов в «Реале», которые состоятся 7 июня.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. По итогам прошлого сезона «сливочные» не завоевали ни одного трофея.

