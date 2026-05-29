«Не думал, что так быстро». Луис Энрике — о возможности выиграть второй Кубок ЛЧ с «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике перед финальным матчем Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с лондонским «Арсеналом» ответил на вопрос о возможности выиграть главный еврокубок с французской командой во второй раз. В минувшем сезона «ПСЖ» уже становился победителем турнира.

– В первый день, когда возглавили «ПСЖ», вы могли представить, что будете буквально в шаге от второго титула Лиги чемпионов?
– Да. Это была моя цель, цель клуба и цель спортивного директора. Может быть, не думал, что так быстро, но мы постоянно думаем о будущем. Думаем о завтра. И тот уровень игроков, который у нас есть, позволяет выигрывать трофеи, — передаёт слова Энрике корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

