Луис Энрике отреагировал на слова Артеты, что «Арсенал» станет чемпионом Европы

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал слова Микеля Артеты, возглавляющего «Арсенал», ранее заявившего, что его команда станет чемпионом Европы после того, как обыграет парижский клуб. Испанский специалист произнёс эти слова на мероприятии, посвящённом победе «канониров» в АПЛ.

«Нет большей мотивации, чем игра в финале Лиги чемпионов. Посмотрим завтра, кто окажется лучшим. Нашей команде нужно сосредоточиться на позитивных моментах и показать завтра свою лучшую игру», — передаёт слова Энрике корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

«ПСЖ» сыграет с «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов в субботу, 30 мая.