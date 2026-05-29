Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике отреагировал на слова Артеты, что «Арсенал» станет чемпионом Европы

Луис Энрике отреагировал на слова Артеты, что «Арсенал» станет чемпионом Европы
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал слова Микеля Артеты, возглавляющего «Арсенал», ранее заявившего, что его команда станет чемпионом Европы после того, как обыграет парижский клуб. Испанский специалист произнёс эти слова на мероприятии, посвящённом победе «канониров» в АПЛ.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нет большей мотивации, чем игра в финале Лиги чемпионов. Посмотрим завтра, кто окажется лучшим. Нашей команде нужно сосредоточиться на позитивных моментах и показать завтра свою лучшую игру», — передаёт слова Энрике корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

«ПСЖ» сыграет с «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов в субботу, 30 мая.

Материалы по теме
Луис Энрике: не удивлён, что «Арсенал» выиграл АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android