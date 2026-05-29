Усман Дембеле — о Микеле Артете: он заслужил победу в АПЛ и выход в финал Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле перед финальным матчем Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с лондонским «Арсеналом» высказался о главном тренере «пушкарей» Микеле Артете. Встреча команд пройдёт 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

«Арсенал» — очень хорошая команда, мы это видели. Они играют в отличный футбол, хороши на всех позициях, в атаке и защите, и, конечно же, при стандартных положениях. У них также прекрасный тренер, который делает отличную работу; он заслужил победу в английской Премьер-лиге и выход в финал Лиги чемпионов», — передаёт слова Дембеле корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

По итогам чемпионата Англии «Арсенал» досрочно занял первое место в турнирной таблице. Лондонцы набрали 85 очков в 38 встречах.