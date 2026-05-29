Transfermarkt назвал самых дорогих игроков Серии А. В списке — четыре футболиста «Интера»

Интернет портал Transfermarkt провёл обновление рыночных стоимостей футболистов элитного дивизиона чемпионата Италии. Наиболее дорогим игроком стал нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, рыночная стоимость которого оценивается в € 85 млн.

Полностью топ-10 самых дорогих футболистов итальянской Серии A выглядит следующим образом:

Лаутаро Мартинес («Интер») — € 85 млн. Нико Пас («Комо») — € 80 млн. Кенан Йылдыз («Ювентус») — € 75 млн. Алессандро Бастони («Интер») — € 65 млн Расмус Хойлунд («Наполи») — € 60 млн. Рафаэл Леау («Милан») — € 50 млн. Ману Коне («Рома») — € 50 млн. Федерико Димарко («Интер») — € 50 млн. Николо Барелла («Интер») — € 60 млн. Маркус Тюрам («Интер») — € 60 млн.

По итогам сезона-2025/2026 «Интер» стал чемпионом Италии, команда набрала 87 очков. «Наполи» расположился на второй строчке турнирной таблицы Серии А. У команды в активе 76 очков. В топ-4 также вошли «Рома» (73) и «Комо» (71).