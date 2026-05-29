Роман Адамов отреагировал на информацию о попадании в тренерский штаб ЦСКА

Бывший футболист сборной России, «Ростова», ФК «Москва» Роман Адамов отреагировал на информацию о вхождении в штаб будущего главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова. Ранее сообщалось, что в штаб Игдисамова также войдёт тренер вратарей российской национальной команды Виталий Кафанов.
«Думаю, надо ждать официальной информации от клуба. Лучше все вопросы задать руководству ЦСКА», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
В составе сборной России Адамов принял участие в трёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.
