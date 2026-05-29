«Арсеналу» интересен Энцо Фернандес, но приоритет — покупка Тонали — Caught Offside

«Арсенал» следит за ситуацией полузащитника и капитана «Челси» Энцо Фернандеса, который может покинуть нынешний клуб грядущим летом. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, несмотря на интерес к Фернандесу, приоритетным вариантом для усиления состава «канониров» является полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали. Подчёркивается, что возможный трансфер футболиста «Челси» может быть рискованным, поскольку он обойдётся в € 120 млн, при этом чемпиону мира не гарантирована регулярная игровая практика.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Фернандесу со стороны мадридского «Реала» и «Манчестер Сити».

