Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Возникает желание пережить это снова». Маркиньос — о стремлении «ПСЖ» вновь выиграть ЛЧ

«Возникает желание пережить это снова». Маркиньос — о стремлении «ПСЖ» вновь выиграть ЛЧ
Комментарии

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда встретится с лондонским «Арсеналом».

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всегда важно сохранять мотивацию. И в этом году мы так и сделали, что очень важно. Как только ты побеждаешь, ощущаешь вкус этого успеха, у тебя возникает огромное желание пережить это снова. Все эти эмоции и чувства. Мы должны быть полны решимости.

Стандартные положения в исполнении «Арсенала»? Мы работали над этим. Мы уже несколько раз играли с ними. Знаем, как сложно противостоять этой команде. Никогда точно не знаешь, как сложится игра, поэтому нужно быть готовым ко всему. У каждой команды, с которой ты встречаешься, всегда будут моменты, когда она создаст тебе проблемы. Нужно просто адаптироваться в плане защиты, атаки и создания моментов.

Не каждый сезон играешь в финале Лиги чемпионов, даже если это наш второй финал подряд. Некоторым из лучших игроков мира не доводится испытать это на себе. Вся наша мотивация направлена ​​на эту игру. Даже если чемпионат мира — это знаменательное событие, Лига чемпионов — тоже. Нужно быть на 100% готовым — иначе может возникнуть опасность», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
В «ПСЖ» аж три тренера вратарей! Кто готовит Сафонова к финалу ЛЧ с «Арсеналом»?
В «ПСЖ» аж три тренера вратарей! Кто готовит Сафонова к финалу ЛЧ с «Арсеналом»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android