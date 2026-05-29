«Возникает желание пережить это снова». Маркиньос — о стремлении «ПСЖ» вновь выиграть ЛЧ

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда встретится с лондонским «Арсеналом».

«Всегда важно сохранять мотивацию. И в этом году мы так и сделали, что очень важно. Как только ты побеждаешь, ощущаешь вкус этого успеха, у тебя возникает огромное желание пережить это снова. Все эти эмоции и чувства. Мы должны быть полны решимости.

Стандартные положения в исполнении «Арсенала»? Мы работали над этим. Мы уже несколько раз играли с ними. Знаем, как сложно противостоять этой команде. Никогда точно не знаешь, как сложится игра, поэтому нужно быть готовым ко всему. У каждой команды, с которой ты встречаешься, всегда будут моменты, когда она создаст тебе проблемы. Нужно просто адаптироваться в плане защиты, атаки и создания моментов.

Не каждый сезон играешь в финале Лиги чемпионов, даже если это наш второй финал подряд. Некоторым из лучших игроков мира не доводится испытать это на себе. Вся наша мотивация направлена ​​на эту игру. Даже если чемпионат мира — это знаменательное событие, Лига чемпионов — тоже. Нужно быть на 100% готовым — иначе может возникнуть опасность», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт УЕФА.