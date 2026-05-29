«Возникает желание пережить это снова». Маркиньос — о стремлении «ПСЖ» вновь выиграть ЛЧ

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда встретится с лондонским «Арсеналом».
«Всегда важно сохранять мотивацию. И в этом году мы так и сделали, что очень важно. Как только ты побеждаешь, ощущаешь вкус этого успеха, у тебя возникает огромное желание пережить это снова. Все эти эмоции и чувства. Мы должны быть полны решимости.
Стандартные положения в исполнении «Арсенала»? Мы работали над этим. Мы уже несколько раз играли с ними. Знаем, как сложно противостоять этой команде. Никогда точно не знаешь, как сложится игра, поэтому нужно быть готовым ко всему. У каждой команды, с которой ты встречаешься, всегда будут моменты, когда она создаст тебе проблемы. Нужно просто адаптироваться в плане защиты, атаки и создания моментов.
Не каждый сезон играешь в финале Лиги чемпионов, даже если это наш второй финал подряд. Некоторым из лучших игроков мира не доводится испытать это на себе. Вся наша мотивация направлена на эту игру. Даже если чемпионат мира — это знаменательное событие, Лига чемпионов — тоже. Нужно быть на 100% готовым — иначе может возникнуть опасность», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт УЕФА.