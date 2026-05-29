Футболисты «ПСЖ» получат по € 1 млн в случае победы в финале ЛЧ — L’Équipe

Футболисты «ПСЖ» получат вознаграждение в размере около € 1 млн на каждого в случае победы в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом», который состоится 30 мая. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, такую же сумму футболисты «ПСЖ» заработали за победу в финале минувшего розыгрыша соревнования, где разгромили «Интер» со счётом 5:0.

Подчёркивается, размер бонусов обсуждался в начале сезона. В переговорах с руководством французского гранда участвовали четыре капитана команды — Маркиньос, Усман Дембеле, Ашраф Хакими и Витинья.

Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

