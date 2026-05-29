Канчельскис: «Спартак» не должен был играть в Суперфинале, где нашли эти форматы Кубка?

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на победу «Спартака» в Фонбет Кубке России. В Суперфинале турнира красно-белые одолели «Краснодар» — 1:1 (4:3 пен.). До этого в 1/2 финала Пути РПЛ «Спартак» уступил московскому «Динамо» (3:5 по сумме двух встреч), но сыграл в Суперфинале благодаря победе над «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.) и ЦСКА (1:0) в Пути регионов.

«Кубок выиграли? Молодцы. По сезону заняли четвёртое место. «Динамо» обыгрывает «Спартак» в Кубке, а потом красно-белые играют в финале. Это что за Кубок? Придумали Путь регионов. Скоро придумают Кубок космонавтов. Будем летать в космос и там играть.

Где они взяли и нашли эти форматы турнира? Во всех других странах — олимпийская система. «Спартак» не должен был играть в Суперфинале. Но сыграли — молодцы, поздравляю», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.