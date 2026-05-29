Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о подготовке команды к финалу Лиги чемпионов УЕФА

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос перед финалом Лиги чемпионов УЕФА сравнил подход своей команды к этой встрече сейчас и год назад. В прошлом сезоне парижане завоевали трофей, разгромив в решающем матче миланский «Интер» (5:0), в этот раз французская команда сыграет в решающей встрече с лондонским «Арсеналом».

«В преддверии таких матчей по-прежнему присутствуют те же эмоции, даже если вы уже пережили подобное. Это самые сложные игры со всеми вытекающими последствиями. Речь идёт о том, как мы с этим справимся, как будем бороться с давлением. Ничего не изменилось, мы работаем так, как работали раньше. Так мы и готовились», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт УЕФА.