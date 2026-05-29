Рафаэл Леау возглавил рейтинг самых подешевевших игроков Серии A по версии Transfermarkt
Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов чемпионата Италии, определив игроков, которые наиболее подешевели с начала 2026 года. Больше остальных в стоимости потерял нападающий «Милана» Рафаэл Леау. Игрок стал стоить меньше на € 15 млн.
Полный список 10 самых подешевевших футболистов итальянской Серии A выглядит следующим образом:
- Рафаэл Леау («Милан») – € 50 млн (- € 15 млн).
- Кристиан Пулишич («Милан») – € 40 млн (- € 10 млн).
- Андреа Камбьязо («Ювентус») – € 30 млн (- € 10 млн).
- Мойзе Кин («Фиорентина») – € 32 млн (- € 8 млн).
- Луа Опенда («Ювентус») – € 25 млн (- € 7 млн).
- Тëн Копмейнерс («Ювентус») – € 14 млн (- € 6 млн).
- Алекс Мерет («Наполи») – € 8 млн (- € 6 млн).
- Ромелу Лукаку («Наполи») – € 6 млн (- € 6 млн).
- Анхелиньо («Рома») – € 4,5 млн (- € 5,5 млн).
- Алессандро Бастони («Интер») – € 65 млн (- € 5 млн).
По итогам сезона-2025/2026 «Милан» и «Ювентус» заняли пятое и шестое место в турнирной таблице соответственно и не попали в Лигу чемпионов.
