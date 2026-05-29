Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рафаэл Леау возглавил рейтинг самых подешевевших игроков Серии A по версии Transfermarkt

Рафаэл Леау возглавил рейтинг самых подешевевших игроков Серии A по версии Transfermarkt
Комментарии

Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов чемпионата Италии, определив игроков, которые наиболее подешевели с начала 2026 года. Больше остальных в стоимости потерял нападающий «Милана» Рафаэл Леау. Игрок стал стоить меньше на € 15 млн.

Полный список 10 самых подешевевших футболистов итальянской Серии A выглядит следующим образом:

  1. Рафаэл Леау («Милан») – € 50 млн (- € 15 млн).
  2. Кристиан Пулишич («Милан») – € 40 млн (- € 10 млн).
  3. Андреа Камбьязо («Ювентус») – € 30 млн (- € 10 млн).
  4. Мойзе Кин («Фиорентина») – € 32 млн (- € 8 млн).
  5. Луа Опенда («Ювентус») – € 25 млн (- € 7 млн).
  6. Тëн Копмейнерс («Ювентус») – € 14 млн (- € 6 млн).
  7. Алекс Мерет («Наполи») – € 8 млн (- € 6 млн).
  8. Ромелу Лукаку («Наполи») – € 6 млн (- € 6 млн).
  9. Анхелиньо («Рома») – € 4,5 млн (- € 5,5 млн).
  10. Алессандро Бастони («Интер») – € 65 млн (- € 5 млн).

По итогам сезона-2025/2026 «Милан» и «Ювентус» заняли пятое и шестое место в турнирной таблице соответственно и не попали в Лигу чемпионов.

Материалы по теме
Мрак «Милана», драма «Юве», клубы меняются топ-тренерами. Монументальные итоги Серии А
Мрак «Милана», драма «Юве», клубы меняются топ-тренерами. Монументальные итоги Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android