Рафаэл Леау возглавил рейтинг самых подешевевших игроков Серии A по версии Transfermarkt

Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов чемпионата Италии, определив игроков, которые наиболее подешевели с начала 2026 года. Больше остальных в стоимости потерял нападающий «Милана» Рафаэл Леау. Игрок стал стоить меньше на € 15 млн.

Полный список 10 самых подешевевших футболистов итальянской Серии A выглядит следующим образом:

Рафаэл Леау («Милан») – € 50 млн (- € 15 млн). Кристиан Пулишич («Милан») – € 40 млн (- € 10 млн). Андреа Камбьязо («Ювентус») – € 30 млн (- € 10 млн). Мойзе Кин («Фиорентина») – € 32 млн (- € 8 млн). Луа Опенда («Ювентус») – € 25 млн (- € 7 млн). Тëн Копмейнерс («Ювентус») – € 14 млн (- € 6 млн). Алекс Мерет («Наполи») – € 8 млн (- € 6 млн). Ромелу Лукаку («Наполи») – € 6 млн (- € 6 млн). Анхелиньо («Рома») – € 4,5 млн (- € 5,5 млн). Алессандро Бастони («Интер») – € 65 млн (- € 5 млн).

По итогам сезона-2025/2026 «Милан» и «Ювентус» заняли пятое и шестое место в турнирной таблице соответственно и не попали в Лигу чемпионов.