Защитник «ПСЖ» Маркиньос: Луис Энрике — всесторонне развитый тренер

Защитник «ПСЖ» Маркиньос: Луис Энрике — всесторонне развитый тренер
Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос перед финалом Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда встретится с лондонским «Арсеналом», поделился мнением о главном тренере парижан Луисе Энрике, а также об одноклубниках.

«Практически всё, что Луис Энрике внедрил или создал, сработало. Он умеет готовить нас тактически, психологически и физически. Он — всесторонне развитый тренер. Именно поэтому он менеджер такого высокого уровня.

На каждой позиции у нас выступают очень качественные футболисты, в этом тоже сила нашей команды. У нас есть нападающие, которые умеют защищаться, а также те, кто может сыграть как слева, так и справа. Между нами всеми очень хорошее взаимопонимание. Мы — настоящая команда.

Усман [Дембеле] и Квара [Хвича Кварацхелия] проводят невероятный сезон, особенно в важные моменты. Они лидеры, решающие игроки. Мы очень рады, что они с нами. Они отдают все силы за эту футболку. Не только я, но, думаю, и наши болельщики очень гордятся тем, что у нас есть такие игроки. Опасные моменты могут возникать у каждого из нас», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт УЕФА.

