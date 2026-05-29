«Великий футболист!» Венгер поздравил Аршавина с юбилеем

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поздравил с 45-летием экс-нападающего лондонского клуба Андрея Аршавина.

«Желаю Аршавину счастливого дня рождения, отличного празднования и всего самого наилучшего!

Конечно, он был запоминающимся игроком для меня и «Арсенала». Великий футболист!» — приводит слова Венгера Sport24.

Аршавин перешёл в «Арсенал» из «Зенита» зимой 2009 года. В составе «канониров» российский нападающий принял участие в 144 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и 45 результативными передачами.

Венгер занимал должность главного тренера лондонского клуба с 1996 по 2018 год.

