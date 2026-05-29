Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«И пакет семечек». «Атлетико» опубликовал шуточное предложение «Барселоне» о трансфере

«И пакет семечек». «Атлетико» опубликовал шуточное предложение «Барселоне» о трансфере
Комментарии

Мадридский «Атлетико» на своей странице в социальной сети X опубликовал шуточное предложение «Барселоне» о трансфере, приложив фотографию крайнего нападающего сине-гранатовых Ламина Ямаля.

«Мы отправили в «Барселону» факс с нашим предложением о трансфере: четыре билета на завтрашний концерт Bad Bunny (пуэрториканский рэпер. — Прим. «Чемпионата»), годовую подписку на газету ABC и пакет семечек. С нетерпением ждём ответа, чтобы подготовить «объявление», — написано в заявлении «Атлетико».

Ранее СМИ сообщали о недовольстве «Атлетико» тем, что «Барселона» пытается надавить на клуб с целью приобрести нападающего Хулиана Альвареса. Подчёркивалось, что сине-гранатовые предложили € 100 млн, что не устраивает «матрасников».

Материалы по теме
«Мы устали от лжи». AS передал позицию «Атлетико» насчёт ухода Альвареса в «Барселону»

Чем уникален Ламин Ямаль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android