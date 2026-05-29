«И пакет семечек». «Атлетико» опубликовал шуточное предложение «Барселоне» о трансфере

Мадридский «Атлетико» на своей странице в социальной сети X опубликовал шуточное предложение «Барселоне» о трансфере, приложив фотографию крайнего нападающего сине-гранатовых Ламина Ямаля.

«Мы отправили в «Барселону» факс с нашим предложением о трансфере: четыре билета на завтрашний концерт Bad Bunny (пуэрториканский рэпер. — Прим. «Чемпионата»), годовую подписку на газету ABC и пакет семечек. С нетерпением ждём ответа, чтобы подготовить «объявление», — написано в заявлении «Атлетико».

Ранее СМИ сообщали о недовольстве «Атлетико» тем, что «Барселона» пытается надавить на клуб с целью приобрести нападающего Хулиана Альвареса. Подчёркивалось, что сине-гранатовые предложили € 100 млн, что не устраивает «матрасников».

