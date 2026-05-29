Илья Вахания: мы понимаем критику сборной России

Защитник сборной России Илья Вахания отреагировал на критику национальной команды после поражения в товарищеском матче с Египтом (0:1).

— После неудачи с Египтом снова пошла волна критики в адрес сборной России. Что можешь ответить?

— Мы понимаем критику. Сами хотим каждый матч выигрывать. К сожалению, с Египтом не получилось. Сделаем всё, чтобы победить в двух следующих играх, — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Встреча пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.