Илья Вахания: мы понимаем критику сборной России

Илья Вахания: мы понимаем критику сборной России
Защитник сборной России Илья Вахания отреагировал на критику национальной команды после поражения в товарищеском матче с Египтом (0:1).

28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Абдельрауф – 65'    

— После неудачи с Египтом снова пошла волна критики в адрес сборной России. Что можешь ответить?
— Мы понимаем критику. Сами хотим каждый матч выигрывать. К сожалению, с Египтом не получилось. Сделаем всё, чтобы победить в двух следующих играх, — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Встреча пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Россия увидела уровень ЧМ! Египет убрал нашу сборную даже без Салаха. Видео
