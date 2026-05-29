Видео: сейвы Сафонова на тренировке «ПСЖ» перед финалом ЛЧ с «Арсеналом»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов проводит тренировку перед финальным матчем Лиги чемпионов с «Арсеналом», который состоится в субботу, 30 мая. На тренировке голкипер совершил несколько сейвов.

Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух встреч победил «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания «Арсенал» по сумме двух матчей победил мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.

Победителем розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 стал «ПСЖ». В финале прошлого турнира парижская команда разгромила миланский «Интер» со счётом 5:0.

