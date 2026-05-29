«Атлетико» продолжил троллинг «Барселоны», предложив шесть билетов на концерт за Педри

Мадридский «Атлетико» в ироничной форме сделал предложение «Барселоне» о трансфере её второго футболиста Педри. Ранее «матрасники» опубликовали заявление, в котором предложили четыре билета на концерт рэпера Bad Bunny в субботу (30 мая) за трансфер нападающего сине-гранатовых Ламина Ямаля.

«Поехали! Со вторым предложением у нас возникла проблема: билеты на завтрашний концерт закончились, поэтому мы улучшаем предыдущее предложение, предлагая шесть билетов на воскресный концерт», — написано в сообщении мадридского клуба на странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали о недовольстве «Атлетико» тем, что «Барселона» пытается надавить на клуб с целью приобрести нападающего Хулиана Альвареса. Подчёркивалось, что сине-гранатовые предложили € 100 млн, что не устраивает «матрасников».

